Zwaarste aardbeving in 100 jaar treft Mexico: zeker tientallen doden

video Het zuiden van Mexico is getroffen door een aardbeving met een kracht van 8.2. Volgens president Enrique Peña Nieto gaat het om de zwaarste aardbeving in een eeuw. De beving heeft al zeker 61 mensenlevens geëist, melden de Mexicaanse autoriteiten. Er zijn ook meer dan tweehonderd gewonden. Er werd een tsunamiwaarschuwing afgekondigd voor de kust van de deelstaat Chiapas in het zuiden van het land, waar golven van een meter hoog aan de kust aanspoelden.

We gingen een grafkist kopen. Maar die waren op. Er zijn zoveel lichamen

De Mexicaanse president Enrique Pena Nieta heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De regering maakte het nieuws gisteren bekend op Twitter. Daarnaast publiceerde ze ook een lijst van hulpgoederen die burgers kunnen bezorgen aan het Rode Kruis.



Volgens de president is deze aardbeving de zwaarste in bijna een eeuw. Hij riep de bevolking waakzaam te blijven voor eventuele naschokken.Het seismologisch instituut telde er reeds ongeveer 185, waarvan de krachtigste een magnitude 6,1 had.



De autoriteiten in de zuidelijke deelstaat Oaxaca maakten bekend dat er zeker 45 mensen om het leven zijn gekomen, 36 daarvan in de plaats Juchitán die niet ver van de Stille Oceaan ligt.



Daar stortten onder meer het gemeentehuis, een hotel, huizen, een bar en andere gebouwen in. Burgemeester Gloria Sanchez sprak over "het meest verschrikkelijke moment'' in de geschiedenis van de plaats. Geschokte inwoners namen vrijdag de schade op. "Kijk wat het deed met mijn huis", zei een huilende vrouw naast de restanten van haar woning. "Het was angstaanjagend. Het viel gewoon om".



Een andere vrouw waakte met een kennis naast een lichaam. "We gingen een grafkist kopen", vertelde ze. "Maar die waren op. Er zijn zoveel lichamen".



Ook op andere plaatsen vielen veel slachtoffers. In de naburige deelstaat Chiapas, die ook aan die zee ligt, zijn inmiddels twaalf doden geteld en in de deelstaat Tabasco vier.



Het epicentrum van de beving lag bijna 100 kilometer uit de kust van Chiapas in de Golf van Tehuantepec. Een geluk bij een ongeluk was de grote diepte van het epicentrum, dat volgens het Amerikaanse instituut USGS bijna 70 kilometer onder de zeebodem lag. Dat maakte de beving, die een kracht had van 8,1, minder verwoestend.



Mexico-Stad

In de 800 kilometer verder gelegen hoofdstad Mexico-Stad veroorzaakte de beving veel paniek, maar weinig schade. In de regio van de hoofdstad verloren in 1985 duizenden mensen het leven en was er enorme schade door een zware aardbeving met een kracht van 8.0 voor de westkust met een epicentrum 20 kilometer onder de zeebodem.

Paus Op bezoek in Colombia heeft paus Franciscus opgeroepen te bidden voor zij die lijden onder de aardbeving en voor de slachtoffers van de orkaan Irma in het Caraïbische gebied.