Zwaarste aardbeving in 100 jaar treft Mexico: al zeker vijftien doden

8/09/17 - 11u28 Bron: Belga, El Universal

video Het zuiden van Mexico is getroffen door een aardbeving met een kracht van 8.2. Volgens president Enrique Peña Nieto gaat het om de zwaarste aardbeving in een eeuw. De eerste berichten spreken over minstens vijftien doden. Er werd een tsunamiwaarschuwing afgekondigd voor de kust van de deelstaat Chiapas in het zuiden van het land, waar golven van een meter hoog aan de kust aanspoelden.

De beving deed zich volgens het Amerikaanse seismologische instituut USGS voor op 35 kilometer diepte, omstreeks 6.49 uur Belgische tijd. Het zou de zwaarste aardbeving zijn in meer dan 100 jaar, volgens de Mexicaanse president. Sterker nog dan de zware aardbeving uit 1985, die afklokte op 8.1 en waarbij in Mexico-stad duizenden doden vielen. Door de grotere afstand tot de hoofdstad is de schade daar nu beperkt.



Er zijn ook al 61 naschokken geregistreerd, de regering waarschuwt ook voor zware naschokken in de komende 24 uur.



Vooral het zuiden van het land is zwaar getroffen. In het stadje Juchitan in Oaxaca zijn het stadhuis, een hotel, een restaurant en enkele andere gebouwen tot puin herleid. Reddingswerkers zijn op weg naar de vele afgelegen stadjes en dorpjes in de regio, op zoek naar slachtoffers.



De Mexicaanse regering meldt intussen dat er minstens vijftien doden te betreuren vallen: tien in Oaxaca, drie in Chiapas en twee in Tabasco. Op beelden die op sociale media worden verspreid, zijn ingestorte gebouwen en enkele slachtoffers te zien. (lees hieronder verder)



