Aardbeving met kracht van 8.4 treft Mexico: vrees voor tsunami

KVDS

8/09/17 - 07u28 Bron: Belga, El Universal

© Twitter.

Het zuiden van Mexico is getroffen door een aardbeving met een kracht van 8.4. Dat maakte de Servicio Sismológico Nacional (SSN) van Mexico bekend. Er is een tsunamiwaarschuwing afgekondigd voor de kust van de deelstaat Chiapas in het zuiden van het land.

Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of schade. Het epicentrum lag bij Pijijiapan in de zuidelijke deelstaat Chiapas. De aardbeving was wel voelbaar tot in hoofdstad Mexico-stad. In enkele wijken in de hoofdstad is de stroom uitgevallen.



"Het was behoorlijk heftig", getuigt Edwin Timmer in Mexico Stad bij de vrt. "We hebben hier een speciaal aardbevingalarm, dat maakt dat je 30 seconden tot 1 minuut hebt om je in veiligheid te brengen voor de beving effectief gebeurt. Het was dit keer een heen en weer gaande, horizontale beweging. Mensen schrokken wel, maar er was geen echte paniek. De Mexicanen zijn het gewoon dat de aarde af en toe beeft. Ik hoorde wel dat er een aantal gebouwen op instorten staan in het oude deel van de stad."