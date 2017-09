Orkaan José wakkert aan: al windsnelheden van 195 per uur

Bewerkt door: LB

7/09/17 - 23u32 Bron: ANP, ABC News

Orkaan Irma (links), achternagezeten door orkaan José (rechts). © epa.

Op de Atlantische Oceaan ten noordoosten van de kleine Antillen is de orkaan José vandaag aangewakkerd tot een van de derde categorie, met windsnelheden tot 195 kilometer per uur. Het Amerikaanse National Hurricane Center in Miami verwacht dat de orkaan in de komende 24 tot 36 uur nog verder in kracht zal toenemen.