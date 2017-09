Mexico bereidt zich voor op orkaan Katia, José opgewaardeerd

Bewerkt door: ADN

7/09/17 - 21u21 Bron: Belga

© epa.

Terwijl de Caraïben en vanaf zaterdag mogelijk ook de Verenigde Staten geteisterd worden door orkaan Irma, bereiden de Mexicaanse autoriteiten zich voor op de komst van orkaan Katia. Waar Irma een categorie 5 is, zal Katia als categorie 2 aan land komen, maar dat betekent nog altijd windsnelheden boven de 150 kilometer per uur. Meer dan 1 miljoen Mexicanen in de westelijke staat Veracruz kunnen getroffen worden.