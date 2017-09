Op enkele buitjes na blijft het vandaag droog

KVDS

Vandaag is het bewolkt met opklaringen en meestal droog. Enkele lokale buitjes zijn wel mogelijk. De maxima liggen tussen 15 en 17 graden in de Ardennen en tussen 17 en 20 graden elders. Er staat een zwakke tot later lokaal matige wind uit het westen tot zuidwesten. Dat meldt het KMI.

Vanavond is het meestal droog en komen er nog opklaringen voor. Later neemt de bewolking toe vanuit het westen, in het tweede deel van de nacht gevolgd door lichte regen in het westen. De minima liggen tussen 9 en 15 graden. De wind wordt matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten, met rukwinden tot 60 kilometer per uur aan de kust.

