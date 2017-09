Orkanen Jose en Katia zitten Irma op de hielen

Bewerkt door: LB

7/09/17 Bron: Belga

Op dit satellietbeeld is te zien hoe orkaan Irma (midden) op de hielen wordt gezeten door de tropische storm Jose, die inmiddels tot een orkaan is uitgegroeid. © afp.

Behalve Irma razen er momenteel nog twee orkanen op de Atlantische Oceaan. Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) heeft de stormen Jose en Katia geclassificeerd als orkanen.

Volgens het NHC halen de windstoten van Jose snelheden tot 120 kilometer per uur. De storm wordt zo een orkaan van categorie 1 op een schaal van 5. Bovendien wint de orkaan nog volop aan kracht. Volgens de meteorologen zou Jose tegen vrijdag een orkaan van categorie 3 kunnen worden, met windsnelheden tot 208 kilometer per uur.



Jose bevindt zich momenteel op ongeveer 1.700 kilometer van de Kleine Antillen. Een deel van die eilandengroep werd vandaag ook al getroffen door Irma, de superorkaan van categorie 5 die intussen verder over de Caraïben oprukt in de richting van Florida.



Aan de andere kant van de Golf van Mexico, zo'n 300 kilometer ten noordoosten van de Mexicaanse stad Veracruz, bevindt zich momenteel Katia. Ook die storm is vandaag geclassificeerd als een orkaan van categorie 1, met windsnelheden van 120 kilometer per uur.