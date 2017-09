Het oog van Irma: vorsers vliegen door historische orkaan

Bewerkt door: LB

6/09/17 - 22u41 Bron: Nick Underwood/NOAA

Er zijn beelden opgedoken van het moment waarop weerexperts door het oog van orkaan Irma vliegen, de zwaarste storm boven de Atlantische Oceaan sinds de metingen. Een team 'orkaanjagers' vloog boven het Caribisch gebied toen ze de orkaan van categorie 5 filmden. Het toestel wordt door de regen gegeselden moet windsnelheden van 300 per uur trotseren. De druk in het vliegtuig bereikt zijn hoogtepun.

De storm, die op de Verenigde Staten afstevent, is zo sterk dat hij leesbaar wordt op toestellen die zijn ontworpen om aardbevingen te meten.



De Britse seismoloog Stephen Hicks stelt dat seismologische opnames gemaakt op Guadeloupe tonen hoe de storm de Antillen nadert. De hevigste orkaan ooit zal naar alle verwachtingen het komende weekend in Florida aan land komen. In Florida, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden is de noodtoestand afgekondigd. De gouverneur van Florida waarschuwt dat de storm miljoenen mensen kan treffen.