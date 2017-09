Harvey, Irma, Jose, Katia: zo komen orkanen aan hun namen

TT

Stormweer Nu orkaan Harvey uitgeraasd is, is het aan Irma om lelijk huis te houden boven het Caribische gebied. Maar ondertussen vormt zich boven de Atlantische Oceaan ook al storm Jose, en maakt Katia zich boven de Golf van Mexico op om haar ding te doen. Je merkt het, met H, I, J, en K als beginletters zijn de namen van de orkanen niet toevallig gekozen.

Tropische stormen en orkanen boven de Atlantische Oceaan krijgen telkens een naam die begint met een volgende letter van het alfabet, en afwisselend wordt er een vrouwen- en een mannennaam gekozen. De namen moeten het voor het grote publiek, maar ook voor wetenschappers en onderzoekers makkelijker maken om de stormen uit elkaar te houden.



Harvey was dus de achtste tropische storm van dit jaar boven de Atlantische Oceaan. Elk jaar kunnen er 21 letters gebruikt worden: Q, U, X, Y en Z worden overgeslaan. Is het alfabetische lijstje voltooid, dan volgt het Griekse alfabet.



Het is de Wereld Meteorologische Organisatie WMO die om de zes jaar nieuwe lijsten vastlegt. In principe keert elke naam na zes jaar gewoon terug. Als Harvey, Irma, Jose en Katia nog terugkeren, zal dat dus voor 2023 zijn. Enkel de namen voor uitzonderlijk zware stormen worden niet meer opnieuw gebruikt. Zo zal er bijvoorbeeld geen nieuwe storm Katrina (2005) of Sandy (2012) meer zijn.



Tegelijkertijd kan de WMO ook om andere redenen beslissen bepaalde namen niet meer te gebruiken. Zo werd Isis omwille van de associatie met de terreurgroep IS verbannen en vervangen door Ivette.