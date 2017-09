Het blijft maar stuiven: nieuwe tropische storm Katia vormt zich voor kust van Mexico

Bewerkt door: ADN

Orkaan Irma is nog bezig aan een verwoestende rit richting VS en de tropische storm Jose is nog niet gaan liggen, en voor de kust van Mexico heeft zich al een nieuwe tropische storm gevormd: Katia. Dat meldt het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC).

Katia heeft zich gevormd in de Atlantische Oceaan, op 165 kilometer ten oosten van de haven van Tampico in Mexico. De tropische storm verplaatst zich aan een snelheid van 4 kilometer per uur richting zuidoosten, met windsnelheden tot 65 kilometer per uur. Katia zal de komende 48 uur normaal gezien in kracht toenemen, maar het NHC kan nog niet zeggen of de tropische storm ook kan transformeren in een orkaan. "Volgens onze berekeningen zou het centrum van de storm tot vrijdagochtend in de buurt van Mexico blijven", meldt het NHC. Tropical Storm Katia forms in the southern Gulf of Mexico, forecast to head into Mexico by the weekend https://t.co/3b6ETFuP7D pic.twitter.com/t0r030ZOXa — ABC News (@ABC) 6 september 2017

Jose De tropische storm Jose bevindt zich intussen op 2.000 kilometer ten oosten van de Antillen. Hij is op weg naar de Caraïben. Het NHC verwacht dat Jose zich vandaag ontwikkelt tot een orkaan van de eerste of tweede categorie, met windsnelheden van 120 tot 170 kilometer per uur. Volgens verwachtingen van het NHC kan José zaterdag langs de Bovenwindse Eilanden schampen. Extremely dangerous core of Hurricane #Irma closing in on the Virgin Islands. https://t.co/JX426wReY7 pic.twitter.com/Rsa0cF5oxq — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 6 september 2017