Tiental klanten Thomas Cook/Neckermann preventief overgebracht naar ander hotel door orkaan Irma

6/09/17 - 17u36 Bron: Belga

© reuters.

Orkaan Irma Reisorganisator Thomas Cook/Neckermann heeft vandaag preventief een tiental Belgische reizigers in Puerto Plata, in de Dominicaanse Republiek, overgebracht naar een ander hotel. Dat meldt de reisorganisator zelf.

De stormwinden die orkaan Irma met zich meebrengt, kunnen volgens het Amerikaanse National Hurricane Center de Dominicaanse Republiek vanaf 20 uur plaatselijke tijd (donderdag om 2 uur in België) bereiken. In de andere Dominicaanse badplaats Punta Cana werden in alle hotels de nodige maatregelen getroffen en konden reizigers in hun hotel blijven. "Het kan zijn dat sommige reizigers wel gevraagd wordt om een andere kamer verder van de zee te betrekken", klinkt het in een persbericht.



Volgens Thomas Cook/Neckermann is de situatie momenteel rustig en krijgen reizigers voortdurend updates. "Er is ook extra reisleiding in de hotels voorzien. Reizigers kunnen steeds contact opnemen met de lokale vertegenwoordigers van Thomas Cook en Neckermann. We raden onze reizigers aan de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen en onze updates in de gaten te houden", zegt woordvoerster Laura Van Waeyenberge.



Thomas Cook kreeg nog geen meldingen van afgelaste vluchten. Klanten die dat willen, kunnen dus nog steeds naar de Caraïben vertrekken. Klanten die dat niet willen, en voor zondag zouden moeten vertrekken, kunnen hun reis kosteloos annuleren of omboeken. Naar verluidt ontving Thomas Cook één annulatie van reizigers tot dusver.



Een speciaal interventieteam van Thomas Cook is onderweg naar de Dominicaanse Republiek. Het team zal de organisatie ter plaatse verder ondersteunen, klinkt het.