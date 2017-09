Puerto Rico zet zich schrap voor orkaan Irma

jv

6/09/17

De inwoners van Puerto Rico leggen de laatste hand aan de voorbereidingen voor de doortocht van de orkaan Irma dinsdagavond lokale tijd. Het Witte Huis heeft intussen de noodtoestand afgekondigd.

Volgens het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) haalt Irma windsnelheden tot 295 kilometer per uur. Irma is ingeschaald als een orkaan van categorie 5, de hoogste categorie.



Meteorologen gaan ervan uit dat de storm langs het noorden van de stad Fajardo en de kleine eilanden Culebra en Viegues zal passeren. Die eilanden bevinden zich in het uiterste oosten van Puerto Rico en zijn 3,5 miljoen inwoners.



Gouverneur Ricardo Rossello Nevares heeft tijdelijke onderkomens laten openen en medische bijstand gevraagd aan de Amerikaanse autoriteiten. Ook roept hij de bevolking op zorg te dragen voor buren die nood zouden hebben aan bijstand, in het bijzonder oudere mensen.



Op vraag van de gouverneur heeft president Donald Trump de noodtoestand uitgeroepen voor Puerto Rico. Hij deed dat ook voor andere Amerikaanse territoria op de route van Irma, zoals de staat Florida en de Maagdeneilanden. Het uitroepen van de noodtoestand maakt het mogelijk bijkomende hulp vrij te maken.