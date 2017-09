Terminale kankerpatiënt helpt 1.500 mensen redden van verwoestende orkaan

Koen Van De Sype

De Verenigde Staten zetten zich schrap voor hun twee orkaan in twee weken tijd. En in Florida kunnen ze een voorbeeld nemen aan hoe de politie van Houston de situatie aanpakte. Hoewel de huizen van 400 manschappen vernield werden, bleven ze allemaal op post. Meest trots zijn ze er op politieman Bert Ramon. Ondanks zijn terminale darmkanker bracht hij 1.500 mensen mee in veiligheid.

Lang aarzelde hij dan ook niet toen hij hoorde dat er hulp nodig was. Ondanks het feit dat hij darmkanker heeft en in de laatste fase van de ziekte zit. De tumorcellen hebben zich door zijn lichaam verspreid en zijn longen en lever aangetast. Zijn vrouw Cindy probeerde hem nog te waarschuwen. "Ik belde zijn arts Diana Reed en zij antwoordde: 'Hij weet toch dat zijn aantal bloedplaatjes laag is? Hij kan heel gemakkelijk bloeden en blauwe plekken krijgen.' Maar er was geen zeggen aan", vertelt ze. (lees hieronder verder)

Bert - die door zijn ziekte vooral bureauwerk doet - merkte al snel dat hij niet in het hoofdkantoor zou geraken en trok daarop naar een nabijgelegen post van de Lake Patrol. Zijn collega's waren bezorgd. "Ik zei hen dat ik oké was", vertelt hij. "'Hou me niet tegen. Ik ga waar ik nodig ben.'"



Senioren

1.500 inwoners hielp hij in totaal redden. Heel wat kinderen, maar ook de senioren van het centrum voor begeleid wonen van Kingwood. Of hij het op geen enkel moment een slecht idee vond? "Nee, dat is nooit in me opgekomen. Ik ben blij dat ik me goed voelde. Niemand heeft er iets van gemerkt." (lees hieronder verder)