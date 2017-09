Windsnelheden tot 280 km/u: "extreem gevaarlijke orkaan" Irma nu al in zwaarst mogelijke categorie 5

TT

5/09/17 - 14u10 Bron: Reuters

Orkaan Irma (rechtsonder in beeld) hier te zien vanuit de ruimte. © afp.

De storm Harvey is nog maar net gepasseerd, of de VS brengen al alles in gereedheid voor de aankomst van orkaan Irma. Die tropische storm was tot vanmorgen van categorie 4, even zwaar als Harvey, maar is sinds vanmiddag ingedeeld in categorie 5, de hoogste categorie die er bestaat. Irma zal deze week wellicht aan land gaan in Puerto Rico en Florida, waar nu al de noodtoestand is uitgeroepen.