Grote ravage op Sint Maarten na passage van orkaan Irma

EB, AS

6/09/17 - 14u33 Bron: DPA, AFP, belga.be

Orkaan Irma geldt, met windsnelheden tot bijna 300 kilometer per uur, als de krachtigste orkaan die ooit boven de Atlantische Oceaan werd geregistreerd. De eerste beelden van Sint Maarten laten zien dat de orkaan op het eiland een enorme ravage heeft aangericht. In hoofdstad Philipsburg is er sprake van zware overstromingen en grote schade.

Uitgaansverbod © reuters. De Franse autoriteiten hadden vandaag een uitgaansverbod uitgevaardigd in het Franse deel van Sint-Maarten en het Franse Caribische eiland Saint-Barthélémy. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Parijs heeft gelast dat niemand op deze eilandjes zich op straat mag begeven. Sint Maarten telt ongeveer 78.000 inwoners. De ene helft van het eiland is een apart land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De andere helft hoort bij Frankrijk.

Categorie 5 Miami-Dade County will begin evacuating people with special needs on Wednesday in preparation for Hurricane Irma https://t.co/eREuPNCgph pic.twitter.com/SjKUcfGdzr — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 5, 2017 How much damage do Category 5 winds do compared to Category 1 winds? There's a visualization for that (and it's not pretty) pic.twitter.com/GaO3jbp2QE — Brian L Kahn (@blkahn) Volgens meteorologen wordt Irma de krachtigste orkaan die ooit de noordelijke Antillen heeft bereikt. Weerplaza verwacht dat de windsnelheid uitschieters zal hebben tot 350 kilometer per uur.



De orkaan van categorie 5, de hoogste categorie, is ook over het eiland Barbuda getrokken. Berichten over schade of mogelijke slachtoffers is er voorlopig niet. De autoriteiten hadden de ongeveer 1.700 inwoners van Barbuda gevraagd binnen te blijven.



Ook over Antigua, het eiland dat naast Barbuda ligt, is er voorlopig geen informatie. Irma trok ongeveer 65 kilometer ten noorden van het eiland voorbij. Op de verdere koers van de orkaan liggen Anguilla, Montserrat en St Kitts en Nevis. Er zijn ook orkaanwaarschuwingen voor de Nederlandse eilanden Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten, de Franse overzeese gebieden Saint-Martin en Saint-Barthélemy, de Britse Maagdeneilanden, de Amerikaanse Maagdeneilanden en delen van Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek. #Irma - images of Saint Barts #HurricaneIrma pic.twitter.com/iUV7LuWqI8 — Kevin W. (@kwilli1046) September 6, 2017

Maagdeneilanden en Puerto Rico I have declared a state of emergency for every FL county to help state, federal and local governments work together as we prepare for #Irma. — Rick Scott (@FLGovScott) Mon Sep 04 00:00:00 MEST 2017 Inwoners van Puerto Rico zetten zich schrap. © reuters. Later deze week dreigt Irma ook de Britse en Amerikaanse Maagdeneilanden en Puerto Rico te treffen. Daar worden vanaf vandaag hoge windsnelheden verwacht.



Ricardo Rossello Nevares, de gouverneur van Puerto Rico, heeft de mogelijkheid voorzien om opvang te bieden aan 62.000 mensen. Ook roept hij de bevolking op zorg te dragen voor buren die nood zouden hebben aan bijstand, in het bijzonder oudere mensen.



Op vraag van de gouverneur heeft president Donald Trump de noodtoestand uitgeroepen voor Puerto Rico. Hij deed dat ook voor andere Amerikaanse territoria op de route van Irma, zoals de staat Florida en de Maagdeneilanden. Het uitroepen van de noodtoestand maakt het mogelijk bijkomende hulp vrij te maken.

Florida This is not evolving well for us #Florida #Irma #hurricane #hurricaneIrma pic.twitter.com/qLdQqM6HLt — James Wieland (@SurfnWeatherman) Mon Sep 04 00:00:00 MEST 2017 Daarnaast is er volgens NHC ook een "toenemende kans" dat het Amerikaanse schiereiland Florida tegen het einde van de week met de orkaan te maken krijgt. Maar het is "nog te vroeg om te bepalen welke onmiddellijke impact Irma zal hebben op het Amerikaanse vasteland", klinkt het nog.



Toch heeft Rick Scott, gouverneur van Florida, intussen de noodtoestand afgekondigd. Zo kan de lokale overheid alle noodzakelijke voorbereidingen treffen voor de komst van de orkaan, die tegen het einde van de week de Amerikaanse staat zou kunnen bereiken.

TUI laat vluchten naar Caraïben doorgaan Orkaan Irma, gefotografeerd vanuit de ruimte. © epa. Reisorganisator TUI Belgium laat zijn vluchten naar het Caraïbische gebied de komende dagen gewoon doorgaan. Reizigers die dat willen, kunnen hun reis tot 10 september wel kosteloos omboeken.



Verschillende vluchten van TUI Belgium zetten de komende dagen koers naar het Caraïbische gebied. Deze namiddag vertrekt al een vlucht naar Punta Cana in de Dominicaanse Republiek. Vrijdag staat er een vlucht op het programma naar Cancún in Mexico en Varadero in Cuba. Zaterdag vliegt TUI Belgium opnieuw op Punta Cana en op Miami.



"Bij geen enkele van deze vluchten is de landing voorzien op de dag dat de orkaan Irma over de regio zou trekken. De vluchten gaan dus door zoals oorspronkelijk gepland", zegt TUI Belgium in een persbericht. De reisorganisator blijft het traject van de orkaan en de situatie ter plaatse monitoren. Van zodra de aanpak wijzigt, worden de klanten op de hoogte gebracht, klinkt het.