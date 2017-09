Orkaan Irma zet koers naar Caraïbische eilanden en Florida

EB

4/09/17 - 22u33 Bron: DPA, AFP

© afp.

Verschillende Caraïbische eilanden hebben vandaag waarschuwingen uitgestuurd voor de komst van de orkaan Irma, de opvolger van Harvey. Irma dreigt door een tiental Caraïbische eilanden te razen, wat tot levensbedreigende rukwinden en hevige golven en regenval zou leiden.

Irma is momenteel nog een storm van categorie drie, op een schaal van vijf, die windsnelheden tot 195 kilometer per uur veroorzaakt. Maar het Amerikaans National Hurricane Center (NHC) verwacht dat de orkaan de komende dagen nog in kracht en intensiteit zal toenemen.



Er is nu een waarschuwing uitgevaardigd in een hele reeks Caraïbische eilanden: Antigua, Barbuda, Anguilla, Montserrat, Saint Kitts en Nevis, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten en Saint Barthelemy. De eilanden dreigen geconfronteerd te worden met felle golven, die meer dan twee meter boven het normale niveau uitkomen, zegt NHC.



Later deze week dreigt Irma ook de Britse en Amerikaanse Maagdeneilanden en Puerto Rico te treffen. Daar worden vanaf woensdagmorgen hoge windsnelheden verwacht. Ricardo Rossello Nevares, de gouverneur van Puerto Rico, heeft alvast de mogelijkheid voorzien om opvang te bieden aan 62.000 mensen.



Daarnaast is er volgens NHC ook een "toenemende kans" dat het Amerikaanse schiereiland Florida tegen het einde van de week met de orkaan te maken krijgt. Maar het is "nog te vroeg om te bepalen welke onmiddellijke impact Irma zal hebben op het Amerikaanse vasteland", klinkt het nog.