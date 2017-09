Orkaan Irma stevent af op Antillen, toeristen gewaarschuwd

KVDS

Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zetten zich schrap voor de doortocht van orkaan Irma. Het Amerikaans National Hurricane Center (NHC) in Miami verwacht dat die woensdag de Caribische eilanden passeert. Irma is dan mogelijk uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie, net als Harvey.

De orkaan bevindt zich momenteel ten oosten van de eilandengroep en nam de laatste dagen in kracht toe. Irma is nu een orkaan van de derde categorie met windsnelheden tot 185 km/uur, maar hij kan nog een tandje bijsteken tot categorie 4.



Ook orkaan Harvey, die op 26 augustus aan land ging in Texas, was een orkaan van de vierde categorie. Het was de zwaarste die de staat in een halve eeuw trof. Er werden al meer dan 50 doden gesteld en de schade kan oplopen tot 180 miljard dollar (126 tot 152 miljard euro) volgens de gouverneur van Texas, Greg Abbott.