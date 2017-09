Zware branden in westen van VS, duizenden mensen geëvacueerd

Door: redactie

Het westen van de VS is ten prooi aan zware branden. In de staat Washington zijn duizenden mensen geëvacueerd, nabij Los Angeles honderden.

In Montana en de staat Washington is de noodtoestand uitgeroepen. De burgemeester van Los Angeles, Eric Garcetti, had het op een persconferentie zaterdag over "de grootste brand in de geschiedenis van Los Angeles".



Volgens de brandweer gingen drie gebouwen in de vlammen op, waaronder twee huizen. In Washington en meerdere buitenwijken van de stad, waaronder Burbank, zijn 700 gezinnen geëvacueerd. De vlammen zijn er vanuit de huizen te zien op de bergflanken.



De brand, die nog maar voor 10 procent onder controle is, brak uit in het lange weekend van Labor Day, de dag van de arbeid in de VS, op de eerste maandag in september. Het westen van het land heeft af te rekenen met een hittegolf.



Verscheidene toegangswegen naar het bekende natuurpark Yosemite zijn gesloten omwille van het vuur. Meer noordelijker in de staat Washington zijn door de brand, die er een oppervlakte bestrijkt van om en bij 6.000 hectare, meer dan 4.000 gezinnen, geëvacueerd.



De weerdiensten voorspellen voor de komende zeven dagen in heel de staat hoge temperturen, wat de taak van de brandweer er niet makkelijker op maakt.