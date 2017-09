Los Angeles geteisterd door zwaarste bosbranden in haar geschiedenis

FT

2/09/17 - 23u08 Bron: Belga

Al 2.000 hectare bos zou in de vlammen zijn opgegaan. © epa.

Terwijl ze in Texas de schade opmeten na de doortocht van orkaan Harvey, wordt Los Angeles - in het westen van de VS - geteisterd door bosbranden. Al zeker 500 woningen moesten worden geëvacueerd. Er zou al 2.000 hectare bos in de vlammen zijn opgegaan.