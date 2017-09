Wisselend bewolkt weer met buien

Door: redactie

Na het optrekken van nevel en mist wordt het vandaag wisselend bewolkt met buien, die kunnen gepaard gaan met een donderslag. 's Namiddags wordt het vanuit het noordwesten droger met bredere opklaringen. Het kwik stijgt tot rond 14 graden in de Hoge Venen, tot rond 18 graden aan zee en tot 19 of 20 graden in het centrum. De wind waait zwak, en aan zee matig, uit noordelijke richting. Dat meldt het KMI.

Zaterdagnacht wordt het overal droog met brede opklaringen. Vervolgens ontstaat er op veel plaatsen nevel. Vooral in de Kempen en de gebieden ten zuiden van Samber en Maas kan er ook verspreide mist gevormd worden. De minima liggen rond 5 graden in de Hoge Venen, rond 9 graden in het centrum en rond 11 graden aan zee. De zwakke noordelijke wind wordt veranderlijk.



Morgen verwachten we na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs vrij veel zon. In de loop van de dag worden er stapelwolken gevormd en in het oosten van het land is er kans op een lokale bui. Elders blijft het meestal droog. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe in het westen van het land maar het blijft er droog. De maxima schommelen tussen 15 graden op de Hoge Venen en tot 21 graden in het centrum en het westen van het land. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest.



Maandag nadert een zwakke storing ons land en die blijft nagenoeg ter plaatse trappelen over het westen van het land. In het westen van het land is het vaak zwaarbewolkt met wat lichte regen, terwijl in het oosten van het land het nog lange tijd vrij zonnig blijft. Geleidelijk aan neemt ook de bewolking toe in het centrum en later op de dag ook in het oosten met kans op wat gedruppel. De maxima schommelen tussen 18 graden in het westen van het land en 23 graden in de Kempen. De wind is matig uit zuid tot zuidwest.



Dinsdag bevinden we ons in een brede warme sector. Het is gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met soms lichte regen. De maxima schommelen tussen 19 graden op de Hoge Venen en 24 graden in de Kempen. De wind is matig uit zuid tot zuidzuidwest.



Woensdag tot vrijdag wordt het weer beïnvloed door licht verstoorde en onstabiele zeelucht. Het is gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met soms lichte neerslag. De maxima schommelen rond 19 à 20 graden.