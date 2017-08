Donald Trump geeft 1 miljoen van zijn eigen geld aan slachtoffers Harvey

Door: redactie

Donald Trump gaat in totaal één miljoen dollar van zijn privégeld doneren aan de slachtoffers van orkaan Harvey. Dat heeft de woordvoerster van het Witte Huis Sarah Huckabee Sanders vandaag gezegd. 100.000 huizen werden beschadigd tijdens de overstromingen die ons volgens een toonaangevende wetenschapper slechts één keer om de 1000 jaar treffen.

Vicepresident Mike Pence vandaag in Rockport. © ap. De Amerikaanse president moet nog enkele goede doelen kiezen waar hij grote sommen aan zal doneren, daarvoor gaat hij op het oordeel van verslaggevers vertrouwen. Een adviseur heeft vandaag tijdens dezelfde persconferentie bekendgemaakt dat Trumps administratie aan het congres gaat vragen om een noodhulpfonds op te richten. Ongeveer 39 mensen lieten het leven door de orkaan en eht noodweer.



Zowat 7.000 patiënten werden geëvacueerd uit ziekenhuizen in Beaumont, Texas, waar geen watertoevoer meer is nadat een pompstation was ondergelopen. 120.000 mensen zaten zonder water in de Texaanse stad.



Vicepresident Mike Pence bracht vandaag een bezoek aan de getroffen gebieden in Texas. In Rockport verklaarde hij dat het Amerikaanse volk de slachtoffers steunt. "We zijn hier vandaag voor jullie, we zullen hier morgen zijn", aldus Pence. Hij dankte ook de hulpverleners "die op dit moment bewoners redden uit gevaarlijke situaties", en stelde ook dat hij er samen met verschillende kabinetsmedewerkers over waakt dat de federale middelen optimaal worden ingezet om de staat te helpen.

Een keer in 1000 jaar © photo news. Een nieuwe analyse aan de universiteit van Wisconsin heeft aan het licht gebracht hoe extreem Harvey precies was. Onderzoeker Shane Hubbard zegt dat de storm Harvey ongeëvenaard is. "Een natuurramp van die orde komt slechts een keer om de 1000 jaar voor. Als je naar andere gebeurtenissen uit de geschiedenis kijkt, dan zul je niets van deze grootte vinden. Dit is nog nooit eerder gebeurd sinds de neerslagmetingen." Heel concreet betekent dit dat er slechts 0,1 procent kans is dat zoiets gebeurt in een willekeurig jaar. Of beter nog: 99,9 procent van de tijd zal dit nooit gebeuren.



Harvey kwam vorige week vrijdag aan land als een orkaan van categorie 4 (op een schaal van 5), en bracht een recordhoeveelheid regen met zich mee, wat leidde tot catastrofale overstromingen. Op sommige plaatsen viel op enkele dagen tijd tot 1.250 liter water per vierkante meter, een record voor het Amerikaanse vasteland. De hulpdiensten hebben duizenden mensen geëvacueerd; 30.000 mensen zochten onderdak in noodopvangcentra. © photo news.