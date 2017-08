Zware aardbeving treft westen van Indonesië

Door: redactie

31/08/17 - 21u02

© Twitter.

In het westen van Indonesië heeft zich een zware aardbeving voorgedaan met een magnitude van 6,2. Dat meldt het Amerikaans geofysisch instituut USGS. Er werd geen tsunami-alarm afgekondigd.

De aardbeving vond plaats om 00.06 uur plaatselijke tijd (donderdag 19.06 uur Belgische tijd), op een diepte van 49 kilometer. Het epicentrum bevond zich voor de kust van Sumatra, op ongeveer 75 kilometer van Padang, de hoofdstad van de provincie West-Sumatra.



Er is nog geen informatie over mogelijke gewonden of schade, de autoriteiten zijn daarover informatie aan het verzamelen.



Indonesië ligt op de Pacifische Ring van Vuur, een hoefijzervormig gebied langs de kusten van de Stille Oceaan dat vaak door aardbevingen en vulkaanuitbarstingen wordt getroffen. In december 2016 kwamen bij een aardbeving in de provincie Acah nog meer dan honderd mensen om het leven.