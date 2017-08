Trumps harde migratiebeleid dreigt heropbouw Houston na Harvey te dwarsbomen

President Trump bezocht eergisteren Houston. Zijn harde aanpak van mensen zonder papieren dreigt nu de heropbouw van de door orkaan Harvey zwaar getroffen stad te dwarsbomen. © reuters.

orkaan Harvey Het uitwijsbeleid van president Donald Trump kan catastrofale gevolgen hebben voor de heropbouw van door de orkaan Harvey getroffen steden. Trump wil dat steden hard optreden tegen illegale migranten. In Texas wonen naar schatting anderhalf miljoen mensen, voornamelijk latino's, zonder papieren. In Houston gaat het om een half miljoen mensen die veelal in de bouw werken. Maar als die wegtrekken uit angst gedeporteerd te worden, wie gaat Houston dan weer opbouwen?

Trump wil dat steden hard optreden tegen illegale migranten, maar steden als Dallas en Houston houden zich daar niet aan. Zo beloofde Sylvester Turner, de burgemeester van Houston, eerder deze week dat mensen zonder papieren niet zullen uitgewezen worden en maande hij hen aan noodhulp te zoeken De burgemeester van Houston Sylvester Turner (Democraten) strijkt president Donald Trump tegen de haren. © Reuters.

Zonet heeft een federale rechter in Texas een wet geblokkeerd die het mogelijk maakt steden financieel te straffen indien ze het immigratiebeleid van Trump boycotten. De rechter meent dat de wet mogelijk in strijd met de grondwet is.



Boetes voor steden

Trump wil dat steden hard optreden tegen illegale migranten, maar steden als Dallas en Houston houden zich daar niet aan. Zo beloofde Sylvester Turner, de burgemeester van Houston, eerder deze week dat mensen zonder papieren niet zullen uitgewezen worden en maande hij hen aan noodhulp te zoeken.



Morgen gaat in Texas een omstreden wet van kracht die agenten de mogelijkheid biedt iedereen te ondervragen over zijn of haar immigratiestatus. Die wet, SB4, voorzag tevens dat steden waar de lokale autoriteiten weigeren de deportatiewet toe te passen zware boetes kunnen worden opgelegd. Dat luik van de wet is nu dus met een voorlopige voorziening geblokkeerd. De gouverneur van Texas, de Republikein Greg Abbott, heeft al aangekondigd tegen die voorlopige voorziening beroep te zullen aantekenen.



575.000 illegalen in Houston

Volgens de jongste officiële schatting wonen in de agglomeratie Houston 575.000 mensen zonder papieren, of 8,7 procent van de totale bevolking. Burgermeester Turner, een Democraat, beloofde juridische bijstand aan eenieder die in de problemen zou komen. Hij drong er bij de Texaanse parlementsleden ook op aan de wet in de koelkast te zetten tijdens de noodhulp na de doortocht van orkaan Harvey.



Helft arbeiders bouwsector illegaal

Het zijn immers vooral illegale arbeiders die de bouwsector bevolken die Houston zo hard nodig zal hebben. Geschat wordt dat de helft van de arbeiders in de bouwsector in Texas er zonder papieren aan de slag is. Die illegale arbeiders worden nu nerveus: sommigen trekken weg uit de stad, anderen keren terug naar Mexico uit angst gearresteerd te worden.



Vuurproef

De 47-jarige Jay De Leon is zaakvoerder van een bouwbedrijfje met tien werknemers in Houston dat precies doet wat Houston nodig zal hebben: afbraak en heropbouw. Hij woont al twintig jaar in de VS, zijn twee kinderen zijn Amerikaanse staatsburgers. "De situatie waar Houston na de doortocht van Harvey mee kampt, wordt de vuurproef voor de Republikeinen en de gouverneur die deze strenge wetten hebben goedgekeurd". (lees verder onder de foto)