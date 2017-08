Laatste vakantiedag valt in het water, maar eerste schoolweek begint droog

Door: redactie

Vanochtend start zwaarbewolkt met lichte regen in het oosten en nog tijdelijk in het centrum van het land. In het westen is het daarentegen droog met opklaringen die zich in de loop van de dag uitbreiden naar het oosten. In de namiddag komen er vanaf het westen opnieuw meer wolken en kunnen er enkele buien vallen. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen en 20 graden in de Kempen. De wind waait matig uit west tot noordwest en zwakt op het einde van de dag af. Dat meldt het KMI.