Apocalyptische foto's tonen snelweg voor en na doortocht van orkaan Harvey

30/08/17

Orkaan Harvey is goed voor de zwaarste regenval in de geschiedenis van de Verenigde Staten en dat leidt tot apocalyptische beelden. Zo doken er foto's op van snelweg I-10 in Texas, die compleet verzwolgen is door de golven en alleen nog per boot genomen kan worden.

De weg tussen Houston en Beaumont staat over een afstand van vele kilometers blank. Fotograaf Logan Wheat trok er gisteren met de motorboot op uit om beelden te schieten en kwam met indrukwekkend materiaal terug. (lees hieronder verder) Lees ook Amerikaanse oma zoekt jetski-held na redding uit ondergelopen huis

Zo worden inwoners Houston opgevangen tijdens orkaan Harvey

En daarop zijn niet alleen ondergelopen straten te zien, maar ook koeien die tot aan hun nek in het water staan. "Het was vreselijk om de dieren daar te zien lopen en te weten dat we niets voor hen konden doen", aldus Wheat.