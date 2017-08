Vandaag wordt eerste uit reeks wisselvallige dagen

Door: redactie

Vandaag krijgen we wisselend tot zwaarbewolkt weer, met vooral over het westen en noordwesten buien met plaatselijk onweer. Elders krijgen we deze voormiddag ook enkele lokale onweerachtige buien, maar is het vaak nog droog. Dat verandert in de loop van de namiddag, wanneer overal de kans op fikse buien vergroot, in het centrum en het oosten soms met onweer en eventueel ook lokale hagel en rukwinden. Aan de kust wordt het tot 20 graden, in het centrum 25 graden en in de Kempen tot 28 graden. Dat meldt het KMI.