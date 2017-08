FOTO'S: Hoop je met deze schoenen geen natte voeten te krijgen, Melania Trump?

FT

29/08/17 - 16u32

De president en zijn first lady vertrokken deze middag vanop het Witte Huis naar Texas. © reuters.

Donald Trump en first lady Melania zijn op weg naar Texas waar ze met eigen ogen willen zien hoe lelijk storm Harvey er heeft huisgehouden. Terwijl de Amerikaanse president gewapend is tegen de overvloedige regen - met bottines aan en een regenjack, maar ook een witte pet - lijkt Melania van haar kant er vrij gerust in: met zwarte stiletto's en torenhoge hak hoopt ze alsnog geen natte voeten te krijgen. Of er rubberlaarzen klaarliggen in het presidentiële vliegtuig, is niet geweten. Intussen blijft de regen in het zuiden van de VS met bakken uit de hemel vallen. Hulpdiensten in Houston melden dat ze zeker 1.000 oproepen per uur krijgen. Volgens nieuwe cijfers zouden zeker negen personen zijn omgekomen. De storm wordt nu al vernietigender genoemd dan orkaan Katrina in 2005.