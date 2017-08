"Houston, we have a hurricane": situatie blijft catastrofaal en levensbedreigend

SPS

Als gevolg van hevige regenval in de loop van de nacht bestaat de vrees dat de overstromingen in het zuidoosten van de Amerikaanse staat Texas en het zuidwesten van Louisiana nog erger zullen worden. Op sommige plaatsen wordt tot 127 cm regen verwacht. Volgens het Nationaal Orkaancentrum in Miami blijft de situatie "catastrofaal en levensbedreigend".