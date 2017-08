Trump aangekomen in Texas, evacuatiebevel ten zuiden van Houston na dijkbreuk

SPS/TT

29/08/17 - 17u22 Bron: Belga

© reuters.

Als gevolg van hevige regenval in de loop van de nacht bestaat de vrees dat de overstromingen in het zuidoosten van de Amerikaanse staat Texas en het zuidwesten van Louisiana nog erger zullen worden. Op sommige plaatsen wordt tot 127 cm regen verwacht. Volgens het Nationaal Orkaancentrum blijft de situatie "catastrofaal en levensbedreigend". Ten zuiden van Houston is ondertussen een evacuatiebevel uitgevaardigd nadat een dijk het had begeven. President Trump is in Texas aangekomen.

In gezelschap van zijn echtgenote Melania, die haar eigen petje met daarop FLOTUS (First Lady of the US) droeg, landde het staatshoofd - zelf met een USA-petje - in de havenstad Corpus Christi waar het presidentiële paar hulporganisaties zal ontmoeten, evenals rampbestrijdingsambtenaren.



Daarna trekken de Trumps naar de noordelijker gelegen hoofdstad van de staat, Austin. Ze zullen er topambtenaren van de staat zien, onder wie gouverneur Greg Abbott die een politieke bondgenoot van Trump is.



Een bezoek aan de metropool Houston is niet voorzien. © afp.

Record © afp. © afp. De tropische storm Harvey keert ondertussen oostwaarts terug naar de kusten vanuit de Golf van Mexico en zal morgen voor een tweede keer aan land gaan in de Amerikaanse staat Louisiana, zo waarschuwt het Nationaal Orkaancentrum in Miami. Het raadt de bevolking aan verplaatsingen in het getroffen gebied te mijden en niet over overstroomde wegen te rijden, want de situatie blijft "catastrofaal en levensbedreigend".



De tropische storm heeft ook een record gebroken wat betreft nattigheid op het Amerikaanse vasteland. Volgens de nationale weerdienst is in Pearland ten zuiden van de stad Houston in Texas bijna 125 cm regen terechtgekomen in een pluviometer aan een brug ter hoogte van Mary's Creek. Dat gebeurde sinds gedurende 52 uur, dus vanaf vrijdag toen Harvey nog als orkaan van de categorie 4 land bereikte.



Het vorige record was 122 cm, veroorzaakt door de tropische storm Amelia in juli 1978. Die ging toen in Texas nabij de grens met Mexico aan land. Meer regen viel er enkel nog op de Hawaiaanse eilanden.



De twee luchthavens van Houston worden niet meer aangedaan vanwege het overstromen van aanpalende wegen. In 54 counties van Texas en delen van het naburige Louisiana is de noodtoestand afgekondigd. In Texas zijn alle 12.000 beschikbare leden van de Nationale Garde ingezet, terwijl de federale rampbestrijdingsdienst FEMA 8.500 federale medewerkers naar de twee staten heeft gestuurd.





NASA © afp. © afp. Ondertussen is ook het Johnson Space Center in Houston, het kloppend hart van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA, gesloten vanwege de overstromingen. Het water heeft de toegangspoorten van het complex bereikt alwaar zowat tienduizenden wetenschappers, ingenieurs en andere mensen bedrijvig zijn. Zondag ging het centrum dicht, alleen essentieel personeel voor missies werkt nog. Er is speciale accomodatie voor hen voorzien.



Op die manier is ook de vluchtcontrole van het Internationaal Ruimtestation ISS volledig verzekerd, zegt de NASA. Vanuit de spacemeccano zijn ook foto's gemaakt van het natuurgeweld. Als commentaar voegde astronaut Jack Fischer er volgens scientificamerican.com aan toe: 'Houston, we have a hurricane'. © Twitter @Astro2fish.

Evacuatiebevel ¿Houston, we have a hurricane.¿ Our thoughts & prayers are with folks feeling Harvey¿s wrath, as dawn breaks after a long night of rain. pic.twitter.com/XR1RvZpkrD — Jack Fischer (@Astro2fish) Er is een evacuatiebevel uitgevaardigd nadat eerder vandaag ten zuiden van Houston een dijk het heeft begeven, zo staat op de website van de county Brazoria en zo is ook getwitterd. Het gaat om de dijk aan de Columbia-meren. "Maak dat je weg komt", staat er op de website en de tweet te lezen.



Sinds zondag gold al een evacuatieplicht in delen van de county. © ap.