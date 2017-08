Steenrijke predikant onder vuur omdat hij deuren megakerk angstvallig dichthoudt voor slachtoffers Harvey

Koen Van De Sype

29/08/17 - 11u28

Terwijl het water maar blijft stijgen in het Amerikaanse Houston, is er één iemand in het bijzonder die op geen begrip kan rekenen bij de slachtoffers van de orkaan Harvey: tv-evangelist Joel Osteen, de steenrijke predikant met de eeuwige glimlach. Hij weigert namelijk de deuren van zijn kerk - die met 16.800 zitjes veel weg heeft van een stadion - open te zetten voor de tienduizenden slachtoffers die intussen al dakloos zijn gemaakt.

Bij wie ze alvast níét terechtkunnen, is de bekende televangelist Joel Osteen van de Lakewood Church. De man zei de afgelopen dagen aan zijn meer dan 6 miljoen volgers op Twitter dat hij samen met zijn vrouw Victoria bidt voor de slachtoffers. Maar daar blijft het bij, want de deuren van zijn gigantische kerk in Houston - net naast de ondergelopen Southwest Freeway - blijven angstvallig dicht. En dat gaat er bij veel Twitteraars niet in.



Geen windeieren

Osteen is niet de eerste de beste. Zijn preken zijn op televisie te zien en worden elke week bekeken door meer dan 7 miljoen mensen in 100 verschillende landen. En dat legt hem geen windeieren, want hij woont in een landhuis van 8,7 miljoen euro en had in 2012 nog een nettowaarde van maar liefst 46,6 miljoen. Hij huwde in 1987 met Victoria - ook een predikant in de kerk - en samen kregen ze een zoon en een dochter, Jonathan en Alexandra. Zijn handelsmerk: een kreukloze smile. (lees hieronder verder) Joel Osteen en zijn vrouw Victoria. © Instagram. Joel, Victoria en hun kinderen Jonathan en Alexandra. © Instagram.

Zijn filosofie draait rond karma: wie goede dingen doet, zal merken dat hij veel goeds terugkrijgt. Maar net daar wringt het schoentje nu volgens heel wat critici. "Waarom open je de deuren van je kerk niet? Houston heeft je nodig. Doe wat je predikt", klinkt het onder meer. En: "Joel Osteen, als een prediker heb je een gigantische verantwoordelijkheid om op dit moment de liefde van Christus te tonen. OPEN DE DEUREN" en "Ik denk dat hij geld belangrijker vindt dan mensen." (lees hieronder verder) © rv. Joel Osteen has a HUGE church in Houston that would make a great shelter. pic.twitter.com/byqHxXrHQn — Brasilmagic (@Brasilmagic) 28 augustus 2017 @JoelOsteen why aren't you opening ur doors? Houston needs you. Practice what you preach — syl (@sylflo) 28 augustus 2017 Joel Osteen, as a Pastor you have a huge obligation to show the love of Christ at this very moment.

OPEN THE DOORS. #HoustonStrong — Pastor Greg Locke (@pastorlocke) 28 augustus 2017

Aanvankelijk klonk het bij woordvoerder Donald Iloff van de Lakewood Church dat de kerk zelf ondergelopen was en de zondagse dienst zelfs werd afgelast. Dat werd gestaafd met foto's. Maar verscheidene foto's die daarna gepost werden op Twitter van omwonenden toonden het tegendeel. (lees hieronder verder) © Lakewood Church. Houston's @indivisible_usa is acquainted with @JoelOsteen's Lakewood Church. They took these pics about an hour ago w/ commentary. pic.twitter.com/YTWrD9UG1z — Charles Clymer️‍ (@cmclymer) 28 augustus 2017