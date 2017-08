In Houston viel in amper 24 uur meer regen dan in zes maanden in België

DB

Van zaterdagavond, toen de felste neerslag begon, tot zondagavond viel er in Houston al 436 mm regen. © epa.

De luchthaven van Houston kreeg in 24 uur tijd meer regen te verwerken dan er sinds 1 januari in Ukkel is gevallen. Van zaterdagavond, toen de felste neerslag begon, tot zondagavond viel er 436 mm. Dat is 70 mm méér dan er tot nu toe in Ukkel is gemeten. Gemiddeld valt er bij ons, in het centrum van het land, zo'n 850 mm in een jaar: het dubbele van wat in Houston op amper één dag uit de hemel viel.



Amerikaanse meteorologen waarschuwen voor nog veel meer regen in de regio: tegen woensdag zou het totaal in sommige gebieden in Texas boven de 1.200 mm kunnen liggen. Ter vergelijking: ten tijde van orkaan Katrina in 2005 kregen de zwaarst getroffen gebieden zo'n 300 mm te slikken.



De millimeters waarmee neerslag wordt weergegeven, kan je ook uitdrukken in liters per vierkante meter. In Houston is dus in 24 uur 436 liter water op elke vierkante meter uitgestort. Of nog anders gezegd: als dat water niet (gedeeltelijk) in de grond was gesijpeld of was verdampt, zou het er nu 43,6 meter hoog staan.