Bejaarden gered uit overstroomd tehuis nadat hartverscheurende foto viraal gaat

Door: redactie

28/08/17 - 05u52 Bron: AD.nl

© Twitter.

Hulpdiensten hebben de bewoners van een ondergelopen verzorgingstehuis in het Texaanse Dickinson gered. Hun gemeenschappelijke woonkamer was volgelopen, de bejaarden zaten tot aan hun middel in het water. De foto ging viraal op social media.

Sommige mensen dachten dat de foto gefotoshopt was, maar voor de ouderen die in La Vita Belle woonden, was het werkelijkheid. Ze wachtten uren op helikopters van de Amerikaanse Nationale Garde die hen naar drogere grond konden brengen. Veel van de slachtoffers zaten in een rolstoel, sommigen gebruikten een rollator of zuurstoffles. Volgens Amerikaanse media gaat het om 20 tot 25 mensen.



De lokale krant Gavelston County Daily News sprak met de man die de hartverscheurende foto op Twitter plaatste. Hij zei dat hij de foto kreeg van zijn schoonmoeder, de eigenaresse van het verzorgingstehuis. Zij en de bewoners zaten te wachten op reddingswerkers en konden geen kant op. De coördinator van de reddingswerkzaamheden in het gebied bevestigt dat de ouderen uit hun benarde positie zijn gered.



Duizenden mensen in het getroffen gebied moeten nog gered worden, sommigen van hen plaatsten noodoproepen op social media.