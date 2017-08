Tropische storm Harvey laat Texas nog niet met rust

Door: redactie

28/08/17

De tropische storm Harvey kan weer in kracht toenemen. De storm teistert de Amerikaanse staat al dagen met regen en overstromingen en kan maandag boven zee zelfs weer krachtiger worden. Dat meldt het Nationaal Orkaancentrum.

De storm zal tot en met vrijdag nog hevige regenval geven bij de Texaanse kust. Houston is gisteren overstroomd en kan in totaal 1,3 meter aan regen verwachten. Er gold geen evacuatieadvies voor de drie na grootste Amerikaanse stad. Inwoners in nood wordt nu aangeraden naar de daken van hun huizen te vluchten. Honderden mensen zijn inmiddels gered. Het nabijgelegen Dallas maakt een stadion gereed voor noodopvang van 5.000 mensen.

Enorme schade

Het noodweer zorgt voor flinke economische schade. Zo blijven de havens in Houston vandaag dicht. Raffinaderijen in Texas zijn gesloten, waardoor de olieprijs in heel de Verenigde Staten oploopt. Duizenden vluchten zijn geannuleerd. Verzekeringsmaatschappijen houden rekening met een schade van 6 miljard dollar (5 miljard euro). Schade door overstromingen kan zelfs die van de dodelijke orkaan Katrina in 2005 overtreffen.



De scholen in de regio blijven de hele week dicht. De Amerikaanse president Donald Trump brengt dinsdag een bezoek aan Texas om de gevolgen van de orkaan te bekijken.