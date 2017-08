Gouverneur Texas: "Er komt nog veel meer regen"

bewerkt door: mvdb

27/08/17 - 23u23 Bron: ANP

Enkele mannen proberen een vastgelopen pickup-truck voort te duwen in een ondergelopen straat. © ap.

Orkaan Harvey De gouverneur van Texas Greg Abbott heeft zondag gezegd rekening te houden met "nog veel meer, ongelooflijk zware regen". Verscheidene regio's krijgen ook de komende dagen bakken water over zich heen, als nasleep van orkaan Harvey.

Orkaan draait boven zee

Deze geëvacueerde vrouw is de wanhoop nabij. De vrouw belde vanuit een opvangcentrum in Port Aransas naar haar bejaarde moeder. © ap.

"Het regent, het regent, het regent aan een stuk door en soms regent het heel even iets minder hard." De Nederlandse Annemieke Hollaar, die met haar gezin in een voorstadje van Houston woont, is al dagen veroordeeld tot binnenblijven. En dat blijft volgens haar voorlopig zo. "De plaatselijke media melden dat orkaan Harvey boven zee draait en woensdag opnieuw de kust bereikt."



"Op de televisiezenders gaat het 24 uur per dag over niets anders dan orkaan Harvey en vooral over de aanhoudende regen.'' Blijf thuis is en blijft het advies van de autoriteiten, aldus Hollaar. "De Coast Guard vaart met boten door de ondergelopen wijken om mensen in veiligheid te brengen. Heel veel wijken van Houston maken heel vaak mee dat straten onderlopen, maar nu is het zo hevig dat ook wijken die eerder niet werden getroffen, onderlopen. (...) In ons huis zitten we droog maar 500 meter verderop staat het water in de woonkamer.''



Benzine

"Zondagochtend was hier de buurtwinkel even open en konden we levensmiddelen inslaan: water, brood en melk vooral.'' Benzine is volgens haar in de wijde omgeving niet meer te krijgen, maar de weg opgaan is nu sowieso geen optie door de overstromingen en harde wind.