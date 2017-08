Apple en Airbnb steunen gedupeerden orkaan Harvey

bewerkt door: mvdb

27/08/17 - 18u37 Bron: ANP

Een hotel in de Texaanse plaats Rockport is zwaar beschadigd na de doortocht van Hurricane. © reuters.

Verschillende Amerikaanse techbedrijven zetten zich in voor de mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt door de orkaan Harvey en de daaropvolgende grote overstromingen in Texas. De orkaan, inmiddels afgezwakt tot een tropische storm, is de zwaarste sinds 2005. Getroffenen kunnen met Airbnb gratis een tijdelijk onderkomen vinden. Apple zet iTunes in om geld over te maken.