Impact orkaan Harvey ergste ooit : "Catastrofale overstromingen" treffen miljoenenstad Houston

Wilford Martinez wordt uit zijn ondergelopen 4x4 in Houston gered. © ap.

Texas De impact van de doortocht van orkaan Harvey is de ergste ooit meegemaakt, stelt de Amerikaanse nationale weerdienst. Het stormweer veroorzaakt catastrofale overstromingen in het oosten van Texas en miljoenenstad Houston. "Dit evenement is zonder voorgaande. Alle gevolgen zijn onbekend en gaan verder dan we ooit hebben meegemaakt", aldus de National Weather Service (NWS) op Twitter. Volgens CNN werden in de nacht van zaterdag op zondag in en rond de stad meer dan duizend mensen bevrijd uit wagens en huizen. Tot nu toe is sprake van drie dodelijke slachtoffers. Volgens een onderzoeksbureau kan de schade oplopen tot zo'n 40 miljard dollar.





Automobilist Wilford Martinez wiens voertuig volledig onderliep, wordt in veiligheid gebracht. © ap. In de plaats Rockport viel een dode. © afp. Getroffenen wandelen door een overstroomde wijk in de stad Galveston. © afp. Een verwoeste kerk in Rockport. © afp.





De George Bush Intercontinental Airport, de belangrijkste luchthaven van Houston is gesloten door de overstromingen. De afgesneden toegangswegen zijn ondergelopen. In de stad is ook een ziekenhuis geëvacueerd wegens dreigende stroomuitval.



Voor vele delen van de stad is het hoogste alarmpeil voor overstromingen afgekondigd. Wagens staan er tot het dak onder water. De Nationale Weerdienst spreekt van een bijzonder gevaarlijke situatie en roept op naar hoger gelegen gebeid te trekken. Tot nu toe is er sprake van drie dodelijke slachtoffers door de passage van Harvey, van wie een in Houston.



Dat aantal kan nog oplopen omdat de neerslag, die recordwaarden bereikte, volgens de weerdiensten nog tot medio volgende week zou aanhouden. De waterellende treft dan ook hele gebieden in Texas. Harvey veroorzaakte "catastrofale en levensbedreigende overstromingen", heet dat bij het National Hurricane Center. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm. Harvey is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm.



De baas van het federaal agentschap voor het beheer van noodtoestanden, Brock Long, riep via Twitter de mensen in overstroomde huizen op om op het dak en niet op de zolder een veiligere plek te zoeken. President Donald Trump meldde intussen via Twitter dat hij naar Texas zal reizen, zodra de omstandigheden het toelaten. This event is unprecedented & all impacts are unknown & beyond anything experienced. Follow orders from officials to ensure safety. #Harvey pic.twitter.com/IjpWLey1h8 — NWS (@NWS) August 27, 2017