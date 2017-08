Harvey ergste orkaan sinds 2005: "Catastrofale overstromingen" treffen grootstad Houston

bewerkt door: mvdb

Getroffenen wandelen door een overstroomde wijk in de stad Galveston. © afp.

Texas De gevolgen van de passage van orkaan Harvey in Texas worden steeds omvangrijker. De orkaan is de ergste sinds 2005. De aanhoudende regen zorgt voor grote overstromingen in vele delen van de miljoenenstad Houston. Volgens CNN werden in de nacht van zaterdag op zondag in en rond de stad meer dan duizend mensen bevrijd uit wagens en huizen. Tot nu toe is sprake van twee dodelijke slachtoffers. Volgens een onderzoeksbureau kan de schade oplopen tot zo'n 40 miljard dollar.

In de plaats Rockport viel een dode. © afp. Een verwoeste kerk in Rockport. © afp. Voor vele delen van de stad is het hoogste alarmpeil voor overstromingen afgekondigd. Wagens staan er tot het dak onder water. De Nationale Weerdienst spreekt van een bijzonder gevaarlijke situatie en roept op naar hoger gelegen gebeid te trekken.



Tot nu toe is er sprake van twee dodelijke slachtoffers door de passage van Harvey, van wie een in Houston. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm.



Dat aantal kan nog oplopen omdat de neerslag, die recordwaarden bereikte, volgens de weerdiensten nog tot medio volgende week zou aanhouden. De waterellende treft dan ook hele gebieden in Texas. Harvey veroorzaakte "catastrofale en levensbedreigende overstromingen", heet dat bij het National Hurricane Center.



De baas van het federaal agentschap voor het beheer van noodtoestanden, Brock Long, riep via Twitter de mensen in overstroomde huizen op om op het dak en niet op de zolder een veiligere plek te zoeken. President Donald Trump meldde intussen via Twitter dat hij naar Texas zal reizen, zodra de omstandigheden het toelaten. Lees ook Twee doden, tientallen gewonden en "tot veertig vermisten" door orkaan Harvey

