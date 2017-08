Bosbranden treffen Griekse vakantie-eiland Zakynthos

Bewerkt door: ADN

27/08/17 - 10u18 Bron: Belga

Brandweermannen proberen een bosbrand te bedwingen op zo'n 50 kilometer van Athene, archiefbeeld van 14 augustus. © epa.

Minstens drie verschillende branden hebben afgelopen nacht grote delen bos in de vlammen gelegd op het Griekse eiland Zakynthos. Het vuur reikte tot 20 meter hoog en er zijn huizen in gevaar, aldus televisiezender Skai.

Op beelden van Ionian TV is te zien hoe mensen proberen hun huis te vrijwaren met emmers water. De beelden tonen ook zeer felle rookontwikkeling boven het Ionische eiland, net ten westen van het Griekse vasteland. Stallen en schuren staan er in brand.



Vooral de westkust van het eiland is getroffen. Zo woedt het vuur nabij de plaatsen Mariés en Agalás. De felle wind drijft de vlammen verder en wakkert het vuur aan. De hulpdiensten voerden met overzetboten talrijke brandweervoertuigen aan. Ook zijn er blusvliegtuigen en -helikopters ingezet.



Al heel de maand augustus kampt Zakynthos met brandhaarden, de omvang van de schade is nog niet gekend. Heel Griekenland kampt bovendien met bosbranden: zaterdagnacht braken er 48 nieuwe branden uit. De droogte en hitte spelen de vlammen in de kaart.