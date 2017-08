Weer aardverschuiving in Zwitsers dorp, acht bergwandelaars nog steeds vermist

Bewerkt door: ADN

25/08/17

Het Zwitserse dorp Bondo is vandaag opnieuw getroffen door een aardverschuiving. De woeste, metershoge stroom stenen plette auto's en liet al beschadigde huizen instorten. Dat melden de Duitse tv-zender N-tv en de Zwitserse krant Blick. Aan het afbreken van de rotspartij ging luid rommelend geluid vooraf. Een aantal bewoners werd weer geëvacueerd.

Woensdag werd het dorp in het kanton Graubünden ook al getroffen door een aardverschuiving. Sindsdien zijn nog acht bergwandelaars vermist. Hoewel er nog steeds wordt gezocht, is de kans op overlevenden klein, zo laten de autoriteiten weten.



De schade in het dorp door de twee aardverschuivingen is enorm. Grote delen van Bondo zijn bedekt door stenen, modder en puin.