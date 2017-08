Paniek en evacuaties nu orkaan Harvey Texas nadert: "Niemand weet hoe erg overstromingen zullen zijn"

SVM/SVG

Voor de kust van Texas vormt zich een orkaan die komende nacht het vasteland zal treffen. Orkaan Harvey haalt windsnelheden tot 200 km per uur en brengt enorme hoeveelheden regen met zich mee, waardoor hij beschouwd wordt als levensbedreigend. Aan de kust van Texas zijn evacuaties aan de gang. Ook inwoners uit andere delen van Texas en Louisiana zijn met aandrang gevraagd om hoger gelegen gebieden op te zoeken. "Wat je niet weet, en wat niemand momenteel weet, is hoe groot de overstroming na de storm zal zijn", waarschuwt Texaans gouverneur Greg Abbott.

Het orkaancentrum NHC verwacht dat de orkaan vannacht of morgenochtend aan land komt, maar in de stad Corpus Christi werden vandaag al stormwinden tot 50 kilometer per uur geregistreerd. Orkaan Harvey bevond zich om acht uur 's morgens lokale tijd op 215 kilometer ten zuidoosten van de stad, met toen al windsnelheden tot 175 kilometer per uur.



Levensbedreigende situaties

"De storm zal wellicht meerdere gevaren met zich meebrengen, denk maar aan zware neerslag en stormvloed", verklaarde de lokale weerdienst. Plaatselijk meer dan een halve meter neerslag behoort tot de mogelijkheden. Indien de storm het vasteland bij vloed bereikt, zullen de gevolgen nog zwaarder zijn.



NHC verwacht dat de orkaan van categorie twee zich voor hij aan land komt zal ontwikkelen naar categorie drie, met windsnelheden tot meer dan 209 kilometer per uur. "Er bestaat een gevaar voor levensbedreigende overstromingen door stijgend water dat het land inkomt via de kustlijn", aldus het centrum.



Noodtoestand

Vele woongebieden aan de kustlijn werden verplicht geëvacueerd. De Texaanse gouverneur Greg Abbott riep de bewoners op om de evacuatiebevelen op te volgen voor de storm arriveert. "Mijn prioriteit, nu we ons voorbereiden op orkaan Harvey, is de veiligheid van diegenen aan en nabij de Golfkust", aldus Abbott. Hij kondigde voor zijn staat de noodtoestand af.



Op de snelwegen naar het noorden staan lange files door de evacuatie. Degenen die blijven, hebben maatregelen genomen met zandzakken, het inslaan van water en het betimmeren van ramen. Texas maakte in 2008 zijn laatste orkaan mee en die droeg de naam Ike. Toen kwamen 21 mensen om in Texas, Louisiana en Arkansas.