FOTO'S: Wonderlijk: de droogste plek op aarde staat plots in bloei

De Atacama-woestijn in Chili kan de droogste plek ter wereld genoemd worden. Ze ligt 610 meter boven zeeniveau en krijgt minder dan vijf millimeter neerslag per jaar te verwerken. Ter vergelijking: het is er liefst vijftig keer zo droog als in Death Valley in Californië. Toch staan er momenteel liefst 200 verschillende soorten bloemen en planten in bloei, nadat het er de afgelopen wintermaanden uitzonderlijk veel geregend heeft. De vorige keer dat de woestijn in bloei stond, was in oktober 2015, na de doortocht van orkaan Patricia.