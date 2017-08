Aardverschuiving in Zwitserland: zeker acht vermisten

FT

24/08/17 - 11u20 Bron: Bild & Belga

Naar schatting vier miljoen kubieke meter modder en puin zou naar beneden gekomen zijn. © Screenshot Blick.ch.

In Bondo, in het Zwitserse bergdal Val Bregaglia (kanton Graubünden), heeft zich gisteren een aardverschuiving voorgedaan. Het dorp kon tijdig geëvacueerd worden, maar er is toch sprake van zeker acht vermisten.

Het Duitse Bild meldt dat daar ook Duitsers bij zijn. De politie in Zwitserland spreekt ook over Oostenrijkse en Zwitserse burgers. Een reddingshelikopter van het Zwitserse leger werd intussen ingezet om de zoekactie te coördineren. "Het getroffen gebied wordt vaak bezocht door wandelaars en bergbeklimmers", zegt Markus Walser, woordvoerder van de politie in Graubünden. "Er was naar alle waarschijnlijkheid niet overal gsmbereik. We hopen dat dat de reden is waarom we nog niets gehoord hebben van die acht personen."



Er zou nog volgens AFP veel schade zijn aan de gebouwen nadat rotsmassa's op 3.369 meter hoogte naar beneden kwamen. Ook de hoofdweg is volledig bedolven. Een honderdtal inwoners kan niet terugkeren naar hun huizen. Bondo beschikt over een alarmsysteem dat inwoners moet waarschuwen voor wanneer puin naar beneden komt.