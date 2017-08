Opklaringen en zon na een grijze start van de dag

Door: redactie

22/08/17 - 06u43 Bron: Belga

© Thinkstock.

De dag begint nog grijs, met nevel en lage wolken, maar geleidelijkaan verschijnen er opklaringen. In de namiddag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. In de Hoge Venen wordt het tot 21 graden, in Laag-België lokaal tot 25 graden. Dat meldt het KMI.

In de nacht van vandaag op morgen blijft het droog, met soms brede opklaringen en enkele wolkenvelden, en dat bij minima tussen 12 tot 17 graden.



Ook morgen wordt het zonnig, al zullen vanaf de kust velden van hoge wolken verschijnen. Later kunnen er ook enkele stapelwolken ontstaan. 's Avonds is een geïsoleerd buitje niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 25 graden in Hoog-België en 29 graden in Laag-België.



De westenwind voert donderdag frissere en vochtigere lucht aan, wat in het noordwesten van het land tot enkele buien kan leiden. Elders blijft het overwegend droog met afwisselend zonnige perioden en stapelwolken. De maxima nemen een duikje, en liggen nog tussen 19 en 23 graden.



Vrijdag en zaterdag blijft het in de noordwestelijke helft van het land wisselend bewolkt en meestal droog. Over het zuidoosten trekken geregeld buien vanuit Frankrijk, met kans op onweer. De maxima liggen tussen 21 en 25 graden.