België stuurt team voor identificatie slachtoffers naar Sierra Leone

Bewerkt door: Elisa Schanzer

21/08/17 - 17u13 Bron: Belga

Slachtoffers van de overstromingen en aardverschuivingen in Sierra Leone worden begraven. © ap.

België stuurt een team naar Sierra Leone dat moet helpen bij de identificatie van slachtoffers van de overstromingen en aardverschuivingen. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Het Disaster Victim Identification Team van de federale politie krijgt bijstand van een consulaire medewerker van het departement.

Bij de natuurramp in Sierra Leone vielen vorige week meer dan 400 slachtoffers. De regering van Sierra Leone had internationale hulp gevraagd om de getroffen mensen bij te staan en om slachtoffers te identificeren.



Minister Reynders is ook tevreden dat een Belgische vrijwilliger van de snelle interventiestructuur B-Fast deelneemt aan de UNDAC-missie van de Verenigde Naties, die de hulp in Sierra Leone zal evalueren en coördineren.