Helikopterpiloot sterft bij bestrijden Portugese bosbranden

20/08/17 - 18u57 Bron: Belga

Een helikopter die werd ingezet in de strijd tegen de bosbranden is zondag in Cabril in het noorden van Portugal neergestort. De piloot overleefde de crash niet, zo heeft de civiele bescherming zondag meegedeeld.

"De helikopter werd ingezet in de bestrijding van de brand in Cabril toen het toestel hoogspanningskabels raakte, vuur vatte en neerstortte", zo verklaarde commandant Rui Esteves van de civiele bescherming. De ervaren Portugese piloot kwam om het leven. In Cabril zijn zondag in totaal zo'n honderd brandweerlui in de weer om het vuur onder controle te houden.



Portugal krijgt internationale hulp om de bosbranden te bestrijden. Het land, dat door de hitte en de wind al een hele zomer moeite ondervindt om de brandhaarden onder controle te houden, decreteerde vrijdag de staat van openbare ramp. Dat moet het mogelijk maken om nog meer middelen in te zetten tegen het vuur.



Ook elders in het zuiden van Europa zorgen bosbranden voor grote problemen. In Frankrijk stort een bosbrand nabij Marseille het spoorverkeer in het zuiden van het land in chaos en in Griekenland is zondag een grote brand uitgebroken in het westen van de Peloponnesos. Het vuur woedt ongeveer dertig kilometer ten zuiden van het vermaarde heiligdom van Olympia. Volgens Griekse media worden enkele nabijgelegen dorpen geëvacueerd. Over het hele land bevecht de Griekse brandweer momenteel meer dan zestig nieuwe brandhaarden.