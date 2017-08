Weekend nog fris en wisselvallig, maar volgende week is zomer terug

KVDS

Het weekend begint wisselvallig en winderig bij frisse maxima van 15 tot 21 graden. Ook morgen is er nog kans op een buitje in het noorden en klimmen de temperaturen niet hoger dan 20 graden. De zomer maakt pas vanaf dinsdag opnieuw zijn opwachting.

Dat meldt het KMI, dat ook waarschuwt voor CO-intoxicatie. Vandaag is er in de voormiddag kans op wat buien, eerst in het noordwesten van het land en later ook in andere streken. In het noorden kan de regen gepaard gaan met een donderslag.



Vanmiddag wordt het droger over het westen, maar in het oosten van het land neemt de kans op buien net toe. Ook daar is een plaatselijk onweer niet uitgesloten. De maxima halen een frisse 16 graden op de Ardense hoogten, elders krijgen we temperaturen van 19 tot 21 graden. Aan zee staat vooral in de voormiddag een strakke wind, met rukwinden van 55 tot 65 kilometer per uur. Vannacht is het licht bewolkt en droog, al ontstaan er aan zee wel nog enkele buien.