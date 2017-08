Bolivia getroffen door zwaarste brand in 15 jaar

lva

15/08/17 - 05u07 Bron: Belga

© Thinkstock.

In het Zuid-Amerikaanse Bolivia woedt de zwaarste brand in vijftien jaar. Het vuur heeft al aan twee mensen het leven gekost en tien gewonden gemaakt. Het oprukkend vuur bedreigt nu de stad Tarija, in het zuiden van het land. Dat schrijft El Pais vandaag.