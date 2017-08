Warmte slechts tijdelijk, onweders en wateroverlast liggen op de loer

Door: redactie

Na een zomerse maandag moeten we in de nacht van maandag op dinsdag rekening houden met enkele onweerachtige buien vanuit Frankrijk. Diverse weermodellen berekenen neerslag over het westen van België die lokaal gepaard kan gaan met onweer. Dinsdag overdag verschuiven de kansen op onweer richting het binnenland van de Benelux, aldus NoodweerBenelux.

Onweerachtig in de loop van de nacht

Komende nacht verplaatst een thermisch lagedrukgebied vanuit het zuidwesten van Frankrijk zich naar het noorden. Gekoppeld aan deze kleinschalige depressie bevinden zich enkele buien die vooral richting dinsdagochtend onweerachtig van aard worden boven het noorden van Frankrijk. Deze exemplaren beïnvloeden het westen en mogelijk ook het centrum van België tijdens de voormiddag. Elders blijft het op een lokale bui grotendeels droog.



Na het verdwijnen van de onweersbuien richting het noordoosten klaart het in veel regio's opnieuw op. Dat zorgt voor een sterke stijging van de temperatuur. Vooral het centrum en het oosten van België krijgen daardoor opnieuw temperaturen rond 25 graden. Waar de zon zich extra lang kan handhaven, kan het nog een graadje warmer worden.



Binnenland komt later aan de beurt

Tijdens de late namiddag en avondperiode verwachten we uiteindelijk ook over het centrum en oosten een toenemende kans op gedonder. Waar de buien zich goed kunnen organiseren kan er tijdelijk veel regen op korte tijd vallen. Gevaar voor wateroverlast is dan ook aan de orde. Vooral boven Nederland kunnen de buien gepaard gaan met stevige windstoten en hagel. In België is die kans klein, doch niet uitgesloten.