Weekend wordt fris, maar maandag tot 24 graden

12/08/17

Het weekend begint grijs met regen of motregen. Later op de dag volgen er buien vanaf het westen met tussendoor enkele korte opklaringen. Aan de kust en in het westen wordt het op het einde van de dag droog met brede opklaringen. De maxima liggen tussen 14 of 15 graden in Hoog-België en 20 of 21 graden in Vlaanderen. Dat meldt het KMI.