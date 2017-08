Yves Leterme: "Alles bewoog, ik dacht dat mijn laatste uur geslagen had"

Door: Erwin Verhoeven

11/08/17

© afp.

Aardbeving China Het zuidwesten van China werd deze week getroffen door een zware aardbeving. Ze vond plaats in de vallei van Jiuzhaigou - letterlijk 'vallei van de negen dorpen' - een zeer afgelegen regio middenin de bergen. Oud-premier Yves Leterme verbleef er vlakbij het epicentrum, in een hotel dat gedeeltelijk vernield werd. "Even dacht ik dat mijn laatste uur geslagen had."

"Het was iets na negen uur, 's avonds", vertelt Leterme ons vanuit Parijs. "Ons gezelschap was na een afsluitend diner vrij vroeg naar de kamers gegaan, omdat we terug naar Peking zouden vertrekken. Plots begon alles te bewegen. Ik had vrij vlug door dat het een aardbeving was. We hadden het er 's middags nog over gehad. Omdat er diezelfde dag een herdenking was in de streek van de zware aardbeving van 2008. (87.000 doden, red.).



"Alles bewoog"

"Ik verbleef op de negende en hoogste verdieping van het Intercontinental Resort, een hotel met 1.000 kamers. Mijn eerste reflex was onder het donsdeken kruipen, om scherpe voorwerpen te vermijden. Maar het leek alsof mijn bed onder mij verdween. Ik zag kasten omvallen. De tv ging van de muur. Alles bewoog. Op de hoge verdieping natuurlijk het ergst. Even dacht ik dat mijn laatste uur geslagen had. 'Als het plafond nu instort, is het met mij gedaan', ging er door mij heen. Maken dat ik hier weg kom. Ik ben dan, samen met de man die me begeleidde en die een kamer had recht tegenover de mijne, gevlucht via de nooduitgang. Op mijn blote voeten."



Enorme paniek

"Op dat moment was de eerste beving voorbij. Er hingen overal stofwolken. Er was enorme paniek. Iedereen wilde naar buiten. Het gebouw zelf heeft uiteindelijk redelijk goed stand gehouden, behalve het voorste deel. Dat is ingestort. Er vielen drie doden. We hebben dan beschutting gezocht op een open plek. Niet evident daar, want het is een zeer smalle vallei en je kon horen dat er permanent rotsen van de bergen naar beneden rolden. Er zijn ook 107 naschokken geteld. Ongeveer om de minuut beefde de aarde weer onder onze voeten. Uiteindelijk stonden we op de parking. Maar de berg daartegenover schoof als het ware in stukken en brokken naar ons toe. Toen heb ik nog even gedacht dat het fout kon aflopen. Pas na een uur of vier zagen we de eerste brandweerwagen. Die had alle moeite van de wereld gehad, want alle wegen waren versperd."



Vier uur over 5 kilometer

"Het aantal doden (een twintigtal, red.) valt nog relatief mee, als je de enorme schade zag. De huizen van de Tibetaanse minderheid zijn daar gemaakt van op elkaar gelegde stenen. Daar komt weinig mortel aan te pas. Die waren natuurlijk allemaal vernield. De bedrijfsleider uit Peking die me had uitgenodigd, heeft uiteindelijk twee jeeps gevonden en gestuurd. Daarmee zijn we de volgende dag vertrokken. Vier uur hebben we gedaan over de eerste 5 à 6 kilometer. Die waren zeer benauwend. Er kwamen nog iedere keer opnieuw rotsblokken naar beneden gevallen. Een bus en een auto werden geraakt. Daar heb ik nog een paar keer gedacht: 'Als er hier zo'n rots naar beneden valt...' Om middernacht zijn we in Chengdu geraakt, een middelgrote Chinese stad van 15 miljoen inwoners en hoofdstad van de provincie Sichuan. En van daaruit met het vliegtuig naar Peking."